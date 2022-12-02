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В центре Донецка прозвучало не менее пяти взрывов

17:40 02.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее пяти взрывов прозвучало в пятницу в центре города Донецка, передает корр. ТАСС.

Как сообщает республиканский телеканал «Юнион», есть информация о попаданиях снарядов в районе крытого рынка, который расположен на проспекте Мира в Ворошиловском районе.

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