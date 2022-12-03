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В следующим году энергетический кризис в ЕС продолжится - еврокомиссар по энергетике

16:20 03.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Острый энергетический кризис продолжится в странах Европы и в следующем году, несмотря на дополнительные закупки СПГ. Об этом заявила в опубликованном в субботу интервью телеканалу Эн-эйч-кей еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

«Тяжелый энергетический кризис продлится и в следующем году», — отметила она, обвинив в сложившейся ситуации Россию. «Помимо увеличения добычи природного газа в Норвегии и других странах, с которыми нас соединяют газопроводы, мы осуществляем дополнительные закупки СПГ на международном рынке», — добавила еврокомиссар.

Симсон также заявила о перспективах роста интереса к использованию водорода в связи с текущим энергетическим кризисом. «Его можно использовать (в качестве топлива — прим. ТАСС) для поездок на дальние расстояния и на заводах, что способствует декарбонизации. Так называемый зеленый водород, производимый из возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра, имеет большой потенциал, и мы считаем, что к 2030 году водород по цене будет конкурировать с ископаемым топливом», — заключила она.



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