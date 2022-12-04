В Иране казнены четыре человека за шпионаж в пользу Израиля
12:10 04.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно тексту документа, «четверо обвиняемых в сотрудничестве с разведкой сионистского режима [Израиля] и в похищении людей были казнены рано утром в воскресенье». Еще три человека были приговорены к лишению свободы на срок от пяти до десяти лет по обвинению в «совершении преступления против безопасности страны, пособничестве в похищении людей и хранении оружия».
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