В Иране казнены четыре человека за шпионаж в пользу Израиля

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре человека были казнены в Иране по обвинению в шпионаже в пользу израильских служб внешней разведки. О приведении приговора в исполнение сообщило в воскресенье агентство Мехр со ссылкой на вердикт Верховного суда исламской республики.



Согласно тексту документа, «четверо обвиняемых в сотрудничестве с разведкой сионистского режима [Израиля] и в похищении людей были казнены рано утром в воскресенье». Еще три человека были приговорены к лишению свободы на срок от пяти до десяти лет по обвинению в «совершении преступления против безопасности страны, пособничестве в похищении людей и хранении оружия».



