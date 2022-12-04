0
0
47
НОВОСТИ

В Иране казнены четыре человека за шпионаж в пользу Израиля

12:10 04.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре человека были казнены в Иране по обвинению в шпионаже в пользу израильских служб внешней разведки. О приведении приговора в исполнение сообщило в воскресенье агентство Мехр со ссылкой на вердикт Верховного суда исламской республики.

Согласно тексту документа, «четверо обвиняемых в сотрудничестве с разведкой сионистского режима [Израиля] и в похищении людей были казнены рано утром в воскресенье». Еще три человека были приговорены к лишению свободы на срок от пяти до десяти лет по обвинению в «совершении преступления против безопасности страны, пособничестве в похищении людей и хранении оружия».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 02.12.2022
Истребители РФ сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в ДНР
0
152
11:20 02.12.2022
США меняют уровень военного присутствия в Литве со сдерживания на боевой
0
167
11:00 02.12.2022
В Приморском крае потерпел крушение истребитель МиГ-31
0
157
09:05 02.12.2022
В рядах ВСУ выросло число дезертиров после заявления главы ЕК - Марочко
0
203
14:12 01.12.2022
ВС РФ уничтожили три склада ракетного вооружения ВСУ в ДНР и Запорожской области
0
204
09:20 01.12.2022
США намерены значительно увеличить масштабы подготовки украинских военных — CNN
0
198
20:20 30.11.2022
В Минобороны Белоруссии подсчитали количество войск США у границ союзного государства
0
260
14:00 30.11.2022
В пяти соединениях РВСН готовятся развернуть новые ракетные комплексы — Шойгу
0
266
13:32 30.11.2022
К боевой учебе мобилизованных привлечено около трех тыс. инструкторов — Шойгу
0
244
13:20 30.11.2022
Ракетоносцы Ту-95МС России и бомбардировщики «Хун-6К» Китая провели патрулирование в АТР
0
234

Возврат к списку