В России выявили 5 667 случаев заражения ковидом за сутки
12:05 05.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 667, летальных исходов из-за ковида — на 52. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 6 598 случаев заражения и 55 смертей, всего с начала пандемии — 21 623 268 и 392 283 соответственно.
Число выздоровевших после коронавируса увеличилось за сутки на 4 647 против 4 589 днем ранее — до 21 023 627.
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