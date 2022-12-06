Израиль никому не даст расследовать действия своих военных — Лапид об иске «Аль-Джазиры»

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль не допустит, чтобы действия его военнослужащих расследовались в посторонних юрисдикциях. Об этом заявил во вторник премьер-министр еврейского государства Яир Лапид в связи с решением катарского телеканала «Аль-Джазира» подать иск в Международный уголовный суд (МУС) против Израиля по делу о гибели журналистки Ширин Абу Акле на Западном берегу реки Иордан.

«Никто не будет расследовать [действия] военнослужащих Армии обороны Израиля, и никто не будет читать нам проповеди о принципах морали во время боевых действий, точно не „Аль-Джазира“, — заявил премьер, слова которого распространила пресс-служба израильского правительства.