Израиль никому не даст расследовать действия своих военных — Лапид об иске «Аль-Джазиры»
15:32 06.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль не допустит, чтобы действия его военнослужащих расследовались в посторонних юрисдикциях. Об этом заявил во вторник премьер-министр еврейского государства Яир Лапид в связи с решением катарского телеканала «Аль-Джазира» подать иск в Международный уголовный суд (МУС) против Израиля по делу о гибели журналистки Ширин Абу Акле на Западном берегу реки Иордан.
«Никто не будет расследовать [действия] военнослужащих Армии обороны Израиля, и никто не будет читать нам проповеди о принципах морали во время боевых действий, точно не „Аль-Джазира“, — заявил премьер, слова которого распространила пресс-служба израильского правительства.
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