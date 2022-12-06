0
0
0
НОВОСТИ

Израиль никому не даст расследовать действия своих военных — Лапид об иске «Аль-Джазиры»

15:32 06.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль не допустит, чтобы действия его военнослужащих расследовались в посторонних юрисдикциях. Об этом заявил во вторник премьер-министр еврейского государства Яир Лапид в связи с решением катарского телеканала «Аль-Джазира» подать иск в Международный уголовный суд (МУС) против Израиля по делу о гибели журналистки Ширин Абу Акле на Западном берегу реки Иордан.

«Никто не будет расследовать [действия] военнослужащих Армии обороны Израиля, и никто не будет читать нам проповеди о принципах морали во время боевых действий, точно не „Аль-Джазира“, — заявил премьер, слова которого распространила пресс-служба израильского правительства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 06.12.2022
Дума одобрила поправку о первоочередном праве мобилизованных на ранее занимаемую должность
0
61
15:00 06.12.2022
Советское прошлое навсегда останется для союзных республик общей историей — Песков
0
89
14:32 06.12.2022
Дезертир устроил стрельбу из пулемета по полицейским в Новошахтинске Ростовской области
0
176
14:12 06.12.2022
Россия в декабре сохранит продажу нефти на уровне ноября — Новак
0
177
14:00 06.12.2022
ВС РФ наносят удары по системе военного управления Украины — Шойгу
0
195
13:32 06.12.2022
В Софии протестующие заблокировали в русской церкви посла РФ
0
225
13:20 06.12.2022
Осужденного в Британии немецкого теннисиста Бориса Беккера депортируют в Германию — СМИ
0
203
13:05 06.12.2022
Россия может взять на себя миссию инициатора реформы международного права — Косачев
0
260
13:00 06.12.2022
Швеция и Финляндия все еще не выполнили обязательства для вступления в НАТО — МО Турции
0
226
12:32 06.12.2022
Американский конгрессмен заявил, что Украина не заслуживает поддержки США
0
277

Возврат к списку