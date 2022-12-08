Зеленский допустил, что конфликт вокруг Украины завершится в 2023 году

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что вооруженный конфликт вокруг Украины завершится в следующем году.

"Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время", - сказал он в видеообращении, которое в среду опубликовало издание Politico.