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НОВОСТИ

Зеленский допустил, что конфликт вокруг Украины завершится в 2023 году

09:20 08.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что вооруженный конфликт вокруг Украины завершится в следующем году.

"Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время", - сказал он в видеообращении, которое в среду опубликовало издание Politico.

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