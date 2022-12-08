Жители одного из районов Одессы живут без света уже пять дней
22:51 08.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отмечается, что люди живут без света уже пять суток. Жители возмущены тем, что власти не могут дать свет в дома и присылают пьяных электриков.
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