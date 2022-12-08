Жители одного из районов Одессы живут без света уже пять дней

22:51 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители микрорайона Лузановка в Одессе перекрыли автомобильное движение по одной из улиц в знак протеста против отсутствия электроэнергии. Об этом в четверг сообщает издание «Страна».

Отмечается, что люди живут без света уже пять суток. Жители возмущены тем, что власти не могут дать свет в дома и присылают пьяных электриков.