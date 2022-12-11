0
0
0
НОВОСТИ

Десятки рейсов в столичных аэропортах задержаны из-за снегопада

09:46 11.12.2022 Источник: РБК

Из-за снегопада в аэропортах Москвы задержали 61 рейс и отменили еще шесть, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

По данным на 9:30 мск 11 декабря, в аэропорту «Внуково» задержаны четыре рейса и еще четыре отменено. В «Домодедово» задержаны 44 рейса, в «Шереметьево» задержаны 13 рейсов и два отменены.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:00 11.12.2022
От минус двух до нуля градусов ожидают синоптики в Москве в воскресенье
0
108
21:00 10.12.2022
Совет ЕС утвердил выделение Украине 18 млрд евро в 2023 году
0
740
20:30 10.12.2022
Сборная Марокко впервые в истории вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу
0
680
20:00 10.12.2022
Жителей Киева призвали сделать запасы воды
0
708
19:30 10.12.2022
В спецоперации на Украине участвуют более 15 тыс. казаков
0
809
19:00 10.12.2022
«Газпром» 9 декабря установил новый рекорд суточных поставок российского газа в Китай
0
701
18:30 10.12.2022
Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе учениями
0
740
18:00 10.12.2022
РФ требует от Финляндии привлечь к ответственности тех, кто сжег флаг РФ в Хельсинки — МИД
0
664
17:30 10.12.2022
Япония в качестве председателя G7 будет продвигать санкции против РФ — премьер
0
646
17:00 10.12.2022
ВСУ ведут огонь по береговой линии Энергодара
0
721

Возврат к списку