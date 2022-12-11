Десятки рейсов в столичных аэропортах задержаны из-за снегопада

09:46 Источник: РБК

Из-за снегопада в аэропортах Москвы задержали 61 рейс и отменили еще шесть, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».



По данным на 9:30 мск 11 декабря, в аэропорту «Внуково» задержаны четыре рейса и еще четыре отменено. В «Домодедово» задержаны 44 рейса, в «Шереметьево» задержаны 13 рейсов и два отменены.

