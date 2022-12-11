ВСе три АЭС, находящихся под контролем Киева, работают на максимальной мощности
12:00 11.12.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Для обеспечения потребностей населения и экономики страны все остальные энергоблоки отечественных АЭС работают на максимальной мощности», — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.
В «Энергоатоме» пояснили, что один из энергоблоков ВВЭР-1000 номинальной мощностью 1 тыс. МВт был в субботу отключен от сети из-за повреждения трансформатора резервной защиты. При этом в компании не уточнили, на какой из трех находящихся под контролем Киева атомных станций это произошло. В ночь на воскресенье энергоблок был вновь подключен к сети.
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