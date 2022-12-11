ВСе три АЭС, находящихся под контролем Киева, работают на максимальной мощности

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все, за исключением двух, энергоблоки, находящихся под контролем Киева АЭС, работают на максимальной мощности, чтобы покрыть дефицит электроэнергии. Об этом сообщили в воскресенье в украинской компании «Энергоатом».

«Для обеспечения потребностей населения и экономики страны все остальные энергоблоки отечественных АЭС работают на максимальной мощности», — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

В «Энергоатоме» пояснили, что один из энергоблоков ВВЭР-1000 номинальной мощностью 1 тыс. МВт был в субботу отключен от сети из-за повреждения трансформатора резервной защиты. При этом в компании не уточнили, на какой из трех находящихся под контролем Киева атомных станций это произошло. В ночь на воскресенье энергоблок был вновь подключен к сети.