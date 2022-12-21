Мэр Москвы выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Мосгордумы

14:25

Депутаты Московской городской Думы заслушали отчет мэра Сергея Собянина в среду о работе правительства столицы. В нынешнем году глава города отчитывался перед парламентариями в дистанционном режиме.

Градоначальник отметил, что мегаполис сейчас продолжает жить в условиях беспрецедентной санкционной войны. Однако активные действия федеральной и региональной властей, а также нацеленность на успех трудолюбие и талант московских бизнесменов привели к тому, что экономика мегаполиса продолжает работать без существенных сбоев. «Мы не только сохранили эконом потенциал Москвы, но и серьезно продвигаемся вперед», - заявил мэр. По словам Собянина, в магазинах горожане могут найти множество качественных продуктов отечественного производства, в городе открытs около 500 новых точек быстрого питания, всего шесть месяцев ушло на то, чтобы возобновить производство на заводе «Москвич», рост обрабатывающей промышленности составляет более 10%, в городе построено 12 млн кв м недвижимости, а уровень безработицы составляет 0,4%, то есть ниже, чем в начале года. При этом предприниматели научились работать на новых рынках.

Мэр также отметил, что многие москвичи принимают участие в специальной военной операции и за время СВО Москва передала более 1000 тонн гуманитарной помощи, взяли под защиту семьи мобилизованных и поддерживают города– побратимы — Донецк и Луганск. «Дорогие друзья, победа заключается не только в военных успехах, но и в том, чтобы сохранить привычную жизнь города», - отметил градоначальник.

Собянин заявил, что приоритетом для города, будет переселение москвичей из ветхого жилья и программа реновации. В 2023-2025 годах для переселения горожан планируется построить вдвое больше жилья, чем за предыдущие годы. Также идет модернизация транспортной системы - в 2023 году ожидается будет окончено строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метрополитена, в скором времени также завершится строительство МЦД-3 и МЦД-4. А в 2023 году в Москве появится новых вид транспорта – в мегаполисе будет организованы речные перевозки на судах на электрической тяге.

«Новый 2023 год будет непростой год, но я верю в Москву, верю в москвичей, мы живем в лучшем городе земли», - отметил мэр Москвы.