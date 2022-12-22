Сбербанк по итогам года увеличит корпоративный кредитный портфель на 13,5%
10:40 22.12.2022
Рост корпоративного кредитного портфеля Сбербанка по итогам 2022 года может составить 13,5% без учета валютной переоценки. Об этом сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Анатолий Попов. Он отметил, что такой прогноз основан на росте корпоративный кредитный портфель на конец ноября более чем на 13% без учета валютной переоценки. Его размер достиг 18,2 трлн руб. Портфель кредитов с плавающими ставками сейчас составляет 6,8 трлн руб., добавил Анатолий Попов.
Зампред правления Сбербанка отметил, что одним из основных драйверов в текущем году была сфера недвижимости. Однако сейчас проектное финансирование уже полностью заместило старые механизмы, и значительного роста на этом рынке в новом году ждать не стоит – он вошел в свою стабильную фазу.
«У Сбера примерно половина этого рынка, мы традиционно себя чувствуем хорошо: за 11 месяцев прирост портфеля жилья составил 67%, а текущем портфеле девелоперов уже 2,9 трлн руб.», – добавил Попов.
НОВОСТИ
- 10:58 22.12.2022
- Сбербанк может предложить компаниям свою платформу для выпуска цифровых финансовых активов
- 10:50 22.12.2022
- Сбербанк прогнозирует большое количество IPO в 2023 году
- 10:32 22.12.2022
- Курс доллара превысил 72 рубля
- 10:20 22.12.2022
- Около 70% россиян считают, что события этого года негативно отразились на их работе - опрос
- 10:05 22.12.2022
- Давшему ложные показания о стрельбе в вузе в Перми студенту назначили обязательные работы
- 10:00 22.12.2022
- Киев перебрасывает спецподразделения в район Артемовска — Марочко
- 09:55 22.12.2022
- В Москве наградили победителей детского конкурса «Про мой район»
- 09:32 22.12.2022
- Россия не позволит «замести под ковер» неудобную правду о «Северных потоках» — посольство
- 09:20 22.12.2022
- Трамп-младший назвал Зеленского «неблагодарной королевой иностранных пособий»
- 09:05 22.12.2022
- США не считают, что поставки комплексов Patriot на Украину ведут к эскалации — Байден
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать