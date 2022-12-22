Сбербанк по итогам года увеличит корпоративный кредитный портфель на 13,5%

10:40

Рост корпоративного кредитного портфеля Сбербанка по итогам 2022 года может составить 13,5% без учета валютной переоценки. Об этом сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Анатолий Попов. Он отметил, что такой прогноз основан на росте корпоративный кредитный портфель на конец ноября более чем на 13% без учета валютной переоценки. Его размер достиг 18,2 трлн руб. Портфель кредитов с плавающими ставками сейчас составляет 6,8 трлн руб., добавил Анатолий Попов.

Зампред правления Сбербанка отметил, что одним из основных драйверов в текущем году была сфера недвижимости. Однако сейчас проектное финансирование уже полностью заместило старые механизмы, и значительного роста на этом рынке в новом году ждать не стоит – он вошел в свою стабильную фазу.

«У Сбера примерно половина этого рынка, мы традиционно себя чувствуем хорошо: за 11 месяцев прирост портфеля жилья составил 67%, а текущем портфеле девелоперов уже 2,9 трлн руб.», – добавил Попов.