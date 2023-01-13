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НОВОСТИ

В России хотят упростить трудоустройство подростков с 14 лет

10:05 13.01.2023 Источник: Известия

Госдума в феврале может принять законопроект депутатов «Единой России», который должен упростить оформление на работу подростков с 14 лет. Им больше не потребуется для заключения трудового договора согласие органов опеки и попечительства. По информации «Известий», положительный отзыв на документ уже дал думский комитет по молодежной политике.

Впрочем, некоторые парламентарии предлагают законодательно ограничить время трудоустройства подростков летними каникулами, чтобы работа не пошла во вред учебе.

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