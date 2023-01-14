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ВСУ попытались нанести удар по Бердянску, используя две ракеты

12:30 14.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские силовики утром в субботу попытались нанести удар по мирным кварталам Бердянска, используя две корректируемые ракеты, системы ПВО их сбили, повреждены ЛЭП и жилые дома. Об этом сообщила администрация города.

«Сегодня в 5 утра враг, используя две корректируемые ракеты большой дальности, попытался нанести удар по мирным кварталам города Бердянска. Однако данная попытка была провальной — средствами ПВО наших вооруженных сил смертоносные боеприпасы были уничтожены на подлете к городу. К сожалению, неразорвавшиеся части сбитых украинских ракет упали в черте населенного пункта, повредив дорожное покрытие, кабельные линии электропередачи и окна в близлежащих жилых домах», — говорится в сообщении в телеграм-канале администрации Бердянска.

Ранее в силовых структурах сообщили о срабатывании ПВО в Мелитополе Запорожской области, несколько ракет сбито.

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