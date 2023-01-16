0
0
1
НОВОСТИ

США начали расширенную программу подготовки украинских военных в ФРГ

10:32 16.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США начали в воскресенье на территории ФРГ расширенную программу подготовки украинских военных. Об этом сообщил глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли, слова которого приводит агентство Associated Press. Планируется, что батальон из примерно 500 человек вернется в район боевых действий в течение пяти-восьми недель.

Милли, который намерен в понедельник посетить место проведения тренировок на американской военной базе в Баварии, рассказал, что участники программы покинули Украину несколько дней назад. По его словам, комплексные тренировки предусматривают обучение работе с поставляемыми Киеву вооружениями, артиллерийскими системами, танками и другой техникой.

Глава КНШ ВС США отметил, что стоит задача обучить военных до "весенних дождей".

По данным агентства, США уже провели программы тренировки для более 3,1 тыс. украинских военнослужащих. При этом Милли сказал, что подобное обучение велось и до начала Россией в феврале 2022 года специальной военной операции на Украине.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 16.01.2023
США начали расширенную программу подготовки украинских военных в ФРГ
0
18
09:00 16.01.2023
Системы ПВО сбили беспилотник над бухтой в Севастополе — Развожаев
0
72
13:10 15.01.2023
Украина заминировала весь приграничный периметр с Белоруссией в Ровненской области
0
264
11:00 15.01.2023
Оказывать военную помощь Украине Грузия не собирается – вице-премьер
0
290
10:10 15.01.2023
ВСУ расходует снаряды в два раза быстрее, чем Запад их производит - WSJ
0
282
09:25 15.01.2023
Президент Ниинистё рассказал о реакции Путина на решение Финляндии вступить в НАТО
0
304
09:20 15.01.2023
Германия вряд ли сможет в ближайшее время поставить Украине танки Leopard - СМИ
0
292
09:00 15.01.2023
Британия собирается отправить на Украину 14 танков Challenger 2
0
300
18:30 14.01.2023
Во многих городах Украины отмечены взрывы
0
419
09:30 14.01.2023
В Киеве прогремел взрыв
0
485

Возврат к списку