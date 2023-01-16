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Глава МИД Великобритании заявил, что рад попасть под российские санкции

18:00 16.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что рад попасть под российские санкции, если такова цена оказания помощи Киеву. Об этом он написал в понедельник на своей странице в «Твиттере».

«Против меня ввело санкции российское правительство. Хорошо. Если такова цена за поддержку свободы Украины, то я рад быть под санкциями», — говорится в тексте сообщения.

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