Глава МИД Великобритании заявил, что рад попасть под российские санкции

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что рад попасть под российские санкции, если такова цена оказания помощи Киеву. Об этом он написал в понедельник на своей странице в «Твиттере».

«Против меня ввело санкции российское правительство. Хорошо. Если такова цена за поддержку свободы Украины, то я рад быть под санкциями», — говорится в тексте сообщения.