Некоторые иностранные заказчики российской оборонной продукции не спешат с ее оплатой — Путин

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые иностранные заказчики российской оборонной продукции не спешат за нее расплачиваться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду в ходе общения с рабочими Обуховского завода, входящего в концерн «Алмаз-Антей».

«Есть еще одна вещь, на которую нужно обратить внимание. Речь идет о том, что некоторые наши инозаказчики, к сожалению, не выполняют в полном объеме своих обязательств. Получили продукцию, но не рассчитываются. Здесь, конечно, мы должны поддержать предприятия, и мы, конечно, это сделаем», — заявил президент.