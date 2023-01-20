Трамп собирает компромат на Десантиса в преддверии выборов 2024 года — СМИ
11:05 20.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент США Дональд Трамп собирает компромат на губернатора Флориды Рона Десантиса, который может претендовать на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии в 2024 году. Об этом в четверг сообщил журнал «Роллинг стоун» со ссылкой на источники.
По их сведениям, за последние два месяца Трамп часто обсуждал с союзниками способы нанести болезненный удар своему конкуренту. «Что еще есть у нас на Рона?», — приводят собеседники издания вопрос, неоднократно задаваемый экс-главой США. В планах команды Трампа подорвать популярность и «привлекательность» Десантиса в глазах населения и выставить как человека, связанного с закулисными политическими интригами, пишет журнал.
Десантис еще не заявлял о своих президентских амбициях, однако возможность борьбы с ним за номинацию на пост президента ранее фактически признал Трамп, который 15 ноября сообщил о том, что будет вновь выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2024 году.
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