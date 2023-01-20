Финляндия выделит Украине крупнейший пакет военной помощи — Минобороны

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Финляндии приняли решение предоставить Украине крупнейший пакет военной помощи за все время, но что именно в него не войдет, не раскрывается по соображениям безопасности. Об этом в пятницу сообщило министерство обороны республики.

«Финляндия поставит Украине очередной пакет военной техники Украине. Президент республики принял решение об этом 19 января 2023 года по предложению правительства. Это будет 12-й пакет военной техники для Украины. Согласно оценкам, замена военных средств, включенных в эту поставку, обойдется Финляндии более чем в 400 млн евро», — говорится в заявлении оборонного ведомства Финляндии.

По его данным, Финляндия в целом выделила Украине пакетов военной помощи на сумму в 590 млн евро.

«Украина продолжает нуждаться в поддержке для защиты своей территории, и этот пакет военной техники, безусловно, является самым крупным на сегодняшний день. Финляндия поставляет на Украину тяжелую артиллерию и боеприпасы», — заявил министр обороны Финляндии Микко Савола.