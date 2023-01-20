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Под Херсоном уничтожен расчет ВСУ, обстреливавший Голую Пристань

12:05 20.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Артиллерийский расчет Вооруженных сил Украины (ВСУ), который вел огонь по Голой Пристани на левом берегу Днепра, уничтожен в пригороде Херсона. Об этом сообщил в пятницу журналистам представитель экстренных служб региона.

«По информации от источника в Херсоне, вчера в районе Белозерки Вооруженными силами России был нанесен артиллерийский удар по одной из позиций 406-й артиллерийской бригады ВСУ, в результате которого артиллерийский расчет был уничтожен (152-мм пушка-гаубица Д-20). Этот расчет выполнял преступные приказы командования, обстреливая гражданскую инфраструктуру Голой Пристани», — сказал он.

По данным представителя экстренных служб региона, трое украинских военнослужащих погибли, двое получили тяжелые ранения.

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