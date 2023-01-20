Россия и Туркмения подписали контракты на 150 млрд рублей — МЭР РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Компании России и Туркмении в ходе прошедшего в Ашхабаде российско-туркменского бизнес-форума подписали двусторонние контракты на сумму 150 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

«По итогам двухдневной работы на форуме российские и туркменские компании подписали более полусотни двухсторонних соглашений на общую сумму в 150 млрд рублей, — отметил замглавы МЭР РФ Дмитрий Вольвач. — Туркменистан — надежный партнер в сфере промышленной кооперации. Предприниматели наших стран готовы развивать новые проекты. При поддержке Российского экспортного центра, руководство которого в эти дни работало на форуме, реализуются проекты по обновлению парка подвижного состава туркменских железных дорог, грузовых вагонов и оборудования».