Китай с 6 февраля возобновляет выездной туризм в Россию

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай с 6 февраля возобновляет туристические поездки для организованных групп в Россию и ряд других стран. Об этом в пятницу сообщило Министерство культуры и туризма КНР.

«С 6 февраля 2023 года туристические агентства и онлайн-компании по всей стране возобновляют в экспериментальном режиме организацию выездных групповых туров и сервиса „авиабилет + отель“ для граждан Китая в соответствующие страны», — говорится в сообщении министерства.