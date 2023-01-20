Китай с 6 февраля возобновляет выездной туризм в Россию
14:00 20.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай с 6 февраля возобновляет туристические поездки для организованных групп в Россию и ряд других стран. Об этом в пятницу сообщило Министерство культуры и туризма КНР.
«С 6 февраля 2023 года туристические агентства и онлайн-компании по всей стране возобновляют в экспериментальном режиме организацию выездных групповых туров и сервиса „авиабилет + отель“ для граждан Китая в соответствующие страны», — говорится в сообщении министерства.
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