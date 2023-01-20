В Одессе произошел взрыв
14:32 20.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв произошел в пятницу днем в городе Одессе. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
По его данным, причины взрыва неизвестны.
Ранее на территории всей Украины объявили воздушную тревогу.
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