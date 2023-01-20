Беспилотники атаковали военную базу США в Сирии, погибли боевики оппозиции

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная база США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф (250 км от Дамаска) подверглась в пятницу атаке неизвестных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал «Аль-Хадас», который утверждает, что нападение совершили проиранские формирования, воюющие на стороне сирийской армии.

По его информации, под удары беспилотников попал лагерь поддерживаемой США вооруженной бригады сирийской оппозиции «Магавир ас-Саура». Очевидцы передали, что боевики понесли потери убитыми и ранеными, их численность уточняется.