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НОВОСТИ

Беспилотники атаковали военную базу США в Сирии, погибли боевики оппозиции

15:12 20.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная база США и западной коалиции в сирийском пограничном городе Эт-Танф (250 км от Дамаска) подверглась в пятницу атаке неизвестных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал «Аль-Хадас», который утверждает, что нападение совершили проиранские формирования, воюющие на стороне сирийской армии.

По его информации, под удары беспилотников попал лагерь поддерживаемой США вооруженной бригады сирийской оппозиции «Магавир ас-Саура». Очевидцы передали, что боевики понесли потери убитыми и ранеными, их численность уточняется.

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