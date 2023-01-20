0
0
0
НОВОСТИ

Ряд стран ЕС готовы предоставить Украине танки и боевое оружие — Боррель

15:32 20.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу заявил о готовности некоторых стран Европы поставить Украине тяжелые танки и боевое вооружение. Об этом сообщило агентство Рейтер.

«Я думаю, что Украине нужны боевое вооружение и тяжелые танки, о которых она просила, и некоторые европейские страны готовы это предоставить», — заявил Боррель журналистам в Мадриде.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 20.01.2023
Беспилотники атаковали военную базу США в Сирии, погибли боевики оппозиции
0
88
15:00 20.01.2023
Демократия США уйдет на «помойку истории», если будет доказан подкуп их СМИ — Захарова
0
98
14:32 20.01.2023
В Одессе произошел взрыв
0
164
14:12 20.01.2023
Кремль следит за попытками США убедить Латинскую Америку дать Украине российское оружие
0
135
14:00 20.01.2023
Китай с 6 февраля возобновляет выездной туризм в Россию
0
150
13:32 20.01.2023
Песков констатировал, что конфликт на Украине развивается по восходящей
0
166
13:20 20.01.2023
Россия и Туркмения подписали контракты на 150 млрд рублей — МЭР РФ
0
206
13:05 20.01.2023
У ВСУ пока есть резерв для восполнения своих больших потерь в Донбассе — Марочко
0
235
13:00 20.01.2023
Песков не смог назвать дат послания, пресс-конференции и прямой линии Путина
0
204
12:32 20.01.2023
На каждого россиянина в 2022 году пришлось по 1,6 терабайта интернет-трафика - исследование
0
209

Возврат к списку