Ряд стран ЕС готовы предоставить Украине танки и боевое оружие — Боррель

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в пятницу заявил о готовности некоторых стран Европы поставить Украине тяжелые танки и боевое вооружение. Об этом сообщило агентство Рейтер.

«Я думаю, что Украине нужны боевое вооружение и тяжелые танки, о которых она просила, и некоторые европейские страны готовы это предоставить», — заявил Боррель журналистам в Мадриде.