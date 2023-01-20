МИД Армении отрицает, что через Лачинский коридор перевозились мины в Нагорный Карабах
16:32 20.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян исключает возможность перевозки мин через Лачинский коридор в Нагорный Карабах и считает такие заявления Азербайджана пропагандистскими. Об этом он заявил в пятницу в интервью с Арменпресс.
«Хочу еще раз подчеркнуть, что Республика Армения осуществляла минирование только на суверенной территории Республики Армения и делала это исключительно в целях самообороны, так как в мае и ноябре 2021 и сентябре 2022 года подверглась военной агрессии со стороны Азербайджана. И в настоящее время остается высокой опасность новой военной агрессии против суверенной территории Армении. Азербайджанская сторона в пропагандистских целях выставляет эти мины на обозрение и объявляет, что они производились в 2021 году и недавно были перевезены из Армении в Нагорный Карабах через Лачинский коридор. Они оказались у Баку в 2021–2022 гг. с оккупированной территории Армении», — отметил он.
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