РФ занимает первое место в Европе по числу пользователей интернета — Мишустин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о лидерских позициях России в Европе и мире по числу пользователей и доступности интернета.

«Россия занимает первое место в Европе по числу граждан, у которых есть интернет. По итогам прошлого года у нас шестое место в мире по доступности домашнего и мобильного выхода в сеть и десятое место по количеству дата-центров», — сказал Мишустин, выступая в пятницу на пленарном заседании форума Digital Almaty.