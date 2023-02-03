РФ занимает первое место в Европе по числу пользователей интернета — Мишустин
11:05 03.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о лидерских позициях России в Европе и мире по числу пользователей и доступности интернета.
«Россия занимает первое место в Европе по числу граждан, у которых есть интернет. По итогам прошлого года у нас шестое место в мире по доступности домашнего и мобильного выхода в сеть и десятое место по количеству дата-центров», — сказал Мишустин, выступая в пятницу на пленарном заседании форума Digital Almaty.
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