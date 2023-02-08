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Герман Греф: Эффективная организация может существовать, только опираясь на бизнес, науку и образование

10:12 08.02.2023

Любая современная продвинутая организация, как коммерческая компания, так и научное или учебное учреждение, «стоит на трех ногах: бизнес, наука и образование», - заявил глава Сбера Герман Греф в интервью изданию «Стимул».

«Когда я пришел, Сбербанк был огромной корпорацией. Как только мы начали менять свои технологические процессы, стало понятно, что нам нужно начать заниматься подготовкой собственных кадров, - рассказал Греф. - И мы построили свой корпоративный университет, который несколько лет подряд признавали лучшим в мире. И таким образом мы вырастили вторую ногу — то, что называется Education. И третья нога — Research: мы в какой-то момент поняли, что нам нужно идти в инновации. У нас сегодня работают 14 лабораторий «СберНауки», с большим количеством ученых, которые занимаются и фундаментальной, и прикладной наукой».

По словам Грефа, эффективная организация может существовать в инновационной экономике, «только опираясь на вот эти три ноги: бизнес, наука и образование. Без этого невозможно развиваться ни компаниям, ни университетам, ни бизнесу». В качестве примера Греф привел клинику Джона Хопкинса, научный институт, который поначалу занимался только медицинскими и биологическими исследованиями, однако его представители поняли, что им кроме исследований нужна своя практика и начали открывать свои клиники. За этим последовало понимание того, что нужен персонал, который должно готовить свое учебное заведение. «И они стали создавать свои кафедры в университетах, создали свой университет, учреждения для подготовки среднего медицинского персонала и так далее, и так далее. Они пришли в результате вот к этим трем составляющим», - говорит Греф. Еще один пример - клиника Мэйо, которая родилась как бизнес, однако потом была создана «образовательную часть», появился штат ученых - Mayo Research. «Таким образом, с другой стороны: из бизнеса они создали ровно все то же самое триединство. Если посмотреть на Сбербанк, мы следуем ему же», говорит Греф.

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