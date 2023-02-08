Великобритания предоставит Украине более дальнобойное вооружение
13:20 08.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен передать Украине более дальнобойное вооружение. Как говорится в распространенном заявлении главы британского правительства, об этом он заявит во время визита в среду в Лондон президента Украины Владимира Зеленского.
«Премьер-министр также предложит предоставить Украине более дальнобойные возможности», — отмечается в коммюнике. Как отметили в канцелярии, основная цель такого шага — «нарушить возможности России» по нанесению ударов по украинским объектам, а также «помочь снизить давление на украинских фронтах». О каком вооружении идет речь, не уточняется.
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