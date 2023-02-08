Канцлер Австрии предлагает обнести ЕС «заборами и стенами и всем, что с ними связано»
18:45 08.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Физическая инфраструктура и барьеры необходимы для защиты этих внешних границ, — сказал Нехаммер. — Это означает: заборы, стены и все, что с ними связано». При этом он добавил, что Европа переживает новый миграционный кризис, поэтому действовать необходимо быстро и четко. «Защита внешних границ ЕС является необходимостью, а не желанием», — констатировал австрийский канцлер.
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