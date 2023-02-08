Канцлер Австрии предлагает обнести ЕС «заборами и стенами и всем, что с ними связано»

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал к жесткой защите внешних границ Европейского союза (ЕС) от нелегальной миграции, в частности к возведению стен и ограждений. Свою точку зрения он высказал в опубликованном в среду интервью газете «Бильд».

«Физическая инфраструктура и барьеры необходимы для защиты этих внешних границ, — сказал Нехаммер. — Это означает: заборы, стены и все, что с ними связано». При этом он добавил, что Европа переживает новый миграционный кризис, поэтому действовать необходимо быстро и четко. «Защита внешних границ ЕС является необходимостью, а не желанием», — констатировал австрийский канцлер.