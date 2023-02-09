Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон наградил своего украинского коллегу Владимира Зеленского высшей французской наградой орденом Почетного легиона.

Видео с награждения он выложил в четверг в соцсети.

«Отдаю дань уважения Украине и ее народу. Выражаю тебе, Владимир, почтение за твою смелость и целеустремленность», — написал Макрон.



