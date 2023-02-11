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В СМИ Франции не допускается взгляд на Украины отличный от позиции Киева - эксперт

16:30 11.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взгляд на события вокруг Украины, отличный от позиции Киева, не допускается в СМИ во Франции, альтернативные точки зрения считаются недопустимыми. Об этом в субботу в эфире радиостанции «Сюд радио» заявили французские эксперты.

По словам Лорана Эннингера, специалиста по военной стратегии, сотрудника журнала Defence Nationale («Национальная оборона»), выступать с какой-либо критикой Киева в стране практически невозможно. «Я понимаю, что западное общественное мнение в большей степени поддерживает Украину, я сам не могу сказать о себе, что выступаю за Россию, но [мы слышим] только украинскую точку зрения. Невозможно выступить с критикой в ведущих СМИ. В особенности это невозможно во Франции. <…> Вас тут же назовут агентом российского влияния», — констатировал он.

С ним согласился французский философ и прозаик Мишель Онфре. «В данный момент получается, что если вы можете иметь альтернативную точку зрения — это опасно, это токсично», — подчеркнул он.

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