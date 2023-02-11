В СМИ Франции не допускается взгляд на Украины отличный от позиции Киева - эксперт
16:30 11.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По словам Лорана Эннингера, специалиста по военной стратегии, сотрудника журнала Defence Nationale («Национальная оборона»), выступать с какой-либо критикой Киева в стране практически невозможно. «Я понимаю, что западное общественное мнение в большей степени поддерживает Украину, я сам не могу сказать о себе, что выступаю за Россию, но [мы слышим] только украинскую точку зрения. Невозможно выступить с критикой в ведущих СМИ. В особенности это невозможно во Франции. <…> Вас тут же назовут агентом российского влияния», — констатировал он.
С ним согласился французский философ и прозаик Мишель Онфре. «В данный момент получается, что если вы можете иметь альтернативную точку зрения — это опасно, это токсично», — подчеркнул он.
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