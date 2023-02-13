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Россия одержала победу в экономической схватке с Западом - Myśl Polska

10:20 13.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обозреватель Анджей Щесняк заявил, что Россия одержала победу в беспрецедентной экономической схватке с Западом. Такое мнение он выразил в статье для газеты Myśl Polska.

По словам Щесняка, несмотря на введение огромного количества антироссийских санкций, достигших в общей сложности 13,7 тысяч, России удалось выстоять. «Такой залп должен был смести с лица земли любую экономику. Но нет, Россия выдержала удар», — отмечает обозреватель.

Кроме того, пишет он, Россия продемонстрировала впечатляющие результаты в области конкурентоспособности экономики, так называемого «платежного баланса». Так, разница между доходами и расходами страны в прошлом году стала сенсационной, поскольку был зафиксирован положительный результат в 227 миллиардов долларов, указал Щесняк.  Lenta.Ru

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