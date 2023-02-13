Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2022 году увеличилась до 72,6 года
18:00 13.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Показатель ожидаемой продолжительности жизни в России по итогам 2022 года увеличился до 72,6 года, сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«Правительством России уделяется особое внимание вопросам развития системы здравоохранения. В рамках нацпроекта [„Здравоохранение“] в 2022 году увеличился показатель ожидаемой продолжительности жизни до 72,6 года, снизилась младенческая смертность, создано более 1 600 объектов первичного звена, произведено 1, 4 млн операций высокотехнологичной медицинской помощи», — привели слова Голиковой в ее секретариате по итогам совещания по вопросам реализации нацпроекта «Здравоохранение».
В декабре прошлого года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщал, что по итогам года средняя ожидаемая продолжительность жизни в России составит выше, чем 72,4 года. По его словам, показатель улучшился по сравнению с 2021 годом на 2,4 года.
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