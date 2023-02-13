Экипажу МКС ничего не угрожает после разгерметизации «Прогресса МС-21» — Борисов
19:20 13.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Безопасности экипажа Международной космической станции (МКС) ничего не угрожает после разгерметизации «Прогресса МС-21». Об этом сообщил журналистам в понедельник гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.
«Должен подчеркнуть, что безопасности экипажа ничего не угрожает. Внештатная ситуация случилась после стыковки транспортного корабля „Прогресс МС-22“, все люки были уже задраены», — сказал Борисов.
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