Экипажу МКС ничего не угрожает после разгерметизации «Прогресса МС-21» — Борисов

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Безопасности экипажа Международной космической станции (МКС) ничего не угрожает после разгерметизации «Прогресса МС-21». Об этом сообщил журналистам в понедельник гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

«Должен подчеркнуть, что безопасности экипажа ничего не угрожает. Внештатная ситуация случилась после стыковки транспортного корабля „Прогресс МС-22“, все люки были уже задраены», — сказал Борисов.