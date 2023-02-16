Собянин осмотрел заселяемую по программе реновации новостройку в Красносельском районе
18:07 16.02.2023
Программа реновации жилого фонда перешла в новую стадию в Красносельском районе, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в муниципалитете началось заселение первого дома, построенного в рамках этого масштабного столичного проекта. «В новостройку на улице Русаковская переезжают 63 семьи - это 190 человек, которые раньше жили в нескольких минутах отсюда. Среди них есть и жильцы коммунальных квартир - они получили отдельную жилплощадь», - отметил Собянин в Telegram.
Современный дом будет комфортен для жизни самых разных москвичей – например, для маломобильных горожан и родителей с колясками сделан удобный вход в подъезд. На первом этаже будут работать магазины, кафе и офисы. По словам Собянина, в Красносельском районе в программу реновации включены еще семь домов. «Кроме того, приводим в порядок улицы, реконструируем поликлинику, строим транспортную инфраструктуру. Здесь уже есть МЦД-2, в планах - новая трамвайная линия», - сообщил мэр.
Напомним, программу реновации жилищного фонда в Москве утвердили в 2017 году, в не включены 5 175 зданий, в которых размещены примерно 350 тыс. квартир площадью 16,4 млн кв м. В этих домах живут около 1 млн горожан. Сейчас идет или завершено переселение жителей 638 домов в 218 новостроек.
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