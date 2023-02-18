0
0
0
НОВОСТИ

ЕС направит гражданскую миссию из 100 человек в Армению — фон дер Ляйен

09:30 18.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз (ЕС) на следующей неделе планирует направить гражданскую миссию из 100 человек в Армению. Об этом написала в пятницу в соцсети глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«На следующей неделе ЕС отправит миссию из 100 человек, способствующую миру и стабильности. Мы приветствуем прогресс, достигнутый путем демократических реформ, и будем развивать потенциал нашего плана экономических инвестиций», — говорится в сообщении.

Глава ЕК также заявила, что была рада познакомиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, отметив, что Евросоюз является преданным партнером Армении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:00 18.02.2023
Сеймур Херш считает «самоубийством» рассчитывать на «победу Украины»
0
95
08:50 18.02.2023
Украина по указке США заблокировала переговоры с Россией — Захарова
0
110
08:40 18.02.2023
Поврежденный корабль «Прогресс МС-21» отстыковался от МКС
0
130
08:32 18.02.2023
Нагиев отказался вести премию "Муз-ТВ 2023"
0
152
08:30 18.02.2023
РФ представила резолюцию СБ ООН по расследованию диверсий на «Северных потоках»
0
148
23:00 17.02.2023
Кирби: Конфликт на Украине не должен завершиться посредством переговоров
0
870
22:45 17.02.2023
Власти Молдавии занялись процессом денонсации ряда соглашений в рамках СНГ
0
719
22:30 17.02.2023
Белый дом будет приветствовать передачу другими странами истребителей Украине
0
761
22:20 17.02.2023
Байден не планирует встречаться с Зеленским во время визита в Варшаву
0
971
21:20 17.02.2023
США хотят на месте контролировать расходование средств, выделяемых Украине - СМИ
0
748

Возврат к списку