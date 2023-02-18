ВС США не обнаружили обломков воздушных объектов, сбитых над Аляской и озером Гурон

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Северное командование ВС США в пятницу завершает поисковые операции по обнаружению обломков двух летающих объектов, сбитых в небе над страной на прошлой неделе.

«Северное командование ВС США рекомендовало завершить поисковые операции близ Дедхорс (штат Аляска) и на озере Гурон, так как в результате обысков не было обнаружено каких-либо обломков воздушных объектов, сбитых 10 и 12 февраля 2023 года», — говорится в сообщении, размещенном в «Твиттере» командования. Отмечается, что Министерство обороны США согласилось с данной рекомендацией, все операции по поиску двух сбитых объектов завершаются в пятницу.

Как указали в командовании, военные США, ведомства, а также канадские партнеры использовали различные средства для обнаружения обломков, в том числе аэрофотосъемку и подводное сканирование, однако каких-либо результатов это не принесло.