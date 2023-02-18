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НОВОСТИ

Официальная делегация материкового Китая впервые за последние три года прибыла на Тайвань

10:30 18.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительственная делегация из Шанхая в субботу прибыла с визитом на Тайвань для участия в фестивале фонарей и укрепления контактов с администрацией города Тайбэй. Об этом сообщило центральное информационное агентство острова.

Это первый за последние три года официальный визит представителей материкового Китая на Тайвань. Шанхайскую делегацию в составе шести человек возглавил заместитель начальника городской канцелярии по делам Тайваня Ли Сяодун.

Как уточнили власти Тайбэя, делегация Шанхая будет находиться на острове до 20 февраля.

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