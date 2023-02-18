На разгерметизированном ранее «Прогрессе МС-21» не обнаружено визуальных повреждений

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

После отстыковки грузового корабля «Прогресс МС-21», на котором ранее произошла утечка теплоносителя, от МКС и съемки его внешней поверхности визуальных повреждений не обнаружено. Об этом сообщили в субботу журналистам в Роскосмосе.

«После отстыковки от российского малого исследовательского модуля „Поиск“ Международной космической станции была проведена съемка внешней поверхности грузового корабля „Прогресс МС-21“. Визуальных повреждений не обнаружено», — заявили в госкорпорации.