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НОВОСТИ

На разгерметизированном ранее «Прогрессе МС-21» не обнаружено визуальных повреждений

12:00 18.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

После отстыковки грузового корабля «Прогресс МС-21», на котором ранее произошла утечка теплоносителя, от МКС и съемки его внешней поверхности визуальных повреждений не обнаружено. Об этом сообщили в субботу журналистам в Роскосмосе.

«После отстыковки от российского малого исследовательского модуля „Поиск“ Международной космической станции была проведена съемка внешней поверхности грузового корабля „Прогресс МС-21“. Визуальных повреждений не обнаружено», — заявили в госкорпорации.

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