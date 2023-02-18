В Германии заморожены российские активы на 5,32 млрд евро — СМИ
13:00 18.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Германии заморозили с начала специальной военной операции на Украине до настоящего момента российские активы на сумму 5,32 млрд евро. Об этом сообщила в субботу газета «Вельт ам зонтаг» со ссылкой на данные Министерства финансов ФРГ.
В ведомстве изданию отметили, что сумма включает активы физических лиц и компаний, которые попали в санкционный список ЕС, а также Центробанка России. При этом число предпринимателей из РФ, имущество которых было заморожено в ФРГ, Минфин не уточнил, пишет газета.
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