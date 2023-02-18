В Москве выявили 2 854 случая заражения коронавирусом за сутки
14:00 18.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 854 против 3 196 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в субботу.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 396 943 случая заражения.
Число умерших из-за новой болезни за сутки возросло на 12 против 11 днем ранее, до 48 091. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 688, до 3 193 347.
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