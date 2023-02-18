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НОВОСТИ

Число зарегистрированных безработных в РФ за 2022 год сократилось почти на 30%

16:00 18.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество зарегистрированных безработных в России на конец 2022 года составило 564 тыс. человек, что почти на 30% ниже аналогичного показателя годом ранее. Об этом в субботу сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

«В 2022 году за различными услугами в службу занятости обратилось 3,2 млн граждан. В конце 2022 года численность зарегистрированных безработных составила 564 тыс. человек, в то время как на конец 2021 года она была почти 777 тыс. человек — уменьшение составило почти 30%», — говорится в сообщении по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

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