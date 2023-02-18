Мэр Собянин: Москвичам по единому читательскому билету доступно 15 млн книг

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Москвичи, у которых есть единый читательский билет, теперь получили доступ к примерно 15 млн книг из библиотечного фонда Москвы. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, прежде в поисках нужной книги нередко нужно было обойти несколько библиотек и зарегистрироваться в каждой. Теперь же все читальни подключены к общей информационной системе. «На портале mos.ru можно оформить читательский билет онлайн и выбрать любую книгу в удобной локации с помощью сервиса «Библиотеки Москвы», - сообщил градоначальник в своем Telegram-канале.

Билет может быть оформлен в нескольких форматах. Его можно получить в электронном виде – такой билет можно сохранить на телефоне. Модно получить также пластиковый билет в библиотеке. Единый билет взрослым горожанам можно связать с картой москвича, а столичным школьникам — с картой «Москвенок».

По данным мэра, единый читательский билет оформлен уже более чем 800 тыс. горожанами.