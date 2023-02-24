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НОВОСТИ

Власти Белоруссии опубликовали данные по числу беженцев с Украины

11:25 24.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 84 тыс. граждан Украины въехало в Белоруссию с 24 февраля 2022 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.

«По состоянию на 6:00 24 февраля в Беларусь прибыло 84 020 граждан Украины: через украинско-белорусскую границу — 15 890, транзитом через Польшу — 53 407, через Литву — 11 936, через Латвию — 2 787», — говорится в сообщении.

В последние месяцы среднее число граждан Украины, прибывающих в Белоруссию, снизилось примерно с 1,6 тыс. до порядка 900 человек в неделю. Подавляющее большинство из них въезжают в республику из стран ЕС, так как пограничные переходы на белорусско-украинской границе не функционируют по инициативе украинской стороны.

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