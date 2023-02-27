Мэр Собянин: За 10 лет число предпринимателей на Портале поставщиков превысило 290 тыс.
18:22 27.02.2023
Портал поставщиков в Москве стал для бизнеса важным каналом сбыта продукции. За 10 лет число предпринимателей на платформе превысило 290 тыс. человек, а ежегодный объем закупок увеличился до 94 млрд руб. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, портал помогает предпринимателям реализовать свои товары, работы и услуги, а заказчикам - найти нужную продукцию и закупить ее у надежных поставщиков.
В нынешних условиях у заказчиков есть потребность в подборе отечественных аналогов импортной продукции, которую портал позволяет удовлетворить. «Сейчас больше 90% поставщиков на ресурсе - это представители малого и среднего бизнеса, но ими могут стать и ИП, и самозанятые, и физлица», - отметил градоначальник в своем Telegram-канале.
Платформа использует технологии искусственного интеллекта, что делает ее удобной и эффективной. В частности, нейросети определяют категорию товара по загруженному изображению и ищут на портале соответствующие запросу варианты.
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