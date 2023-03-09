Экс-глава МО Казахстана Бектанов получил 12 лет за бездействие при беспорядках
12:00 09.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам Казахстана приговорил бывшего министра обороны республики Мурата Бектанова к 12 годам лишения свободы за бездействие в период беспорядков в 2022 году. Об этом сообщил в четверг информационный портал вaigenews.kz.
«Бектанов осужден приговором Специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам от 24 февраля года по части 3 статьи 451 части Уголовного кодекса Республики Казахстан, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», — говорится в ответе судебного органа на официальный запрос портала.
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