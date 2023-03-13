Мэр Собянин: Единый центр поддержки участников СВО и их семей с момента открытия обработал 3500 обращений
11:51 13.03.2023
Действующий в Москве Единый центр поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей обработал уже 3500 обращений. По словам мэра столицы Сергея Собянина, горожане активно обращались к сотрудникам центра в первые недели после начала его работы. В центре принимаются заявления не только мобилизованных и их родных, но и добровольцев, контрактников, специалистов гражданских специальностей и волонтеров, действующих в зоне спецоперации.
«Большое внимание в центре уделяется оказанию психологической помощи как взрослым, так и детям, - написал градоначальник в своем Telegram-канале. - Кроме этого, люди приходят за юридическими консультациями, получением услуг городских сервисов. Активно интересуются прохождением программ профессиональной переподготовки, просят помочь в поиске работы и многое другое».
Центр действует ежедневно по адресу Береговой проезд д. 8 с. 2. Также горожане могут использовать горячую линию по телефону +7 (495) 870-55-45 для того, чтобы задать свои вопросы по теме работы центра.
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