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В этом году призыв на срочную службу пройдет по прежним правилам — Картаполов

20:40 13.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассчитывает, что законопроект о повышении призывного возраста до 21 года для прохождения срочной службы в армии будет принят в весеннюю сессию Госдумы. По его словам, в этом году весенний и осенний призывы пройдут по прежним правилам.

«В весенней сессии мы его примем», — сказал депутат в беседе с ТАСС в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом парламентарий подчеркнул, что изначально при разработке законопроекта предполагалось, что весенний призыв этого года никак не изменится. «Сейчас мы вместе с коллегами из Минобороны пришли к выводу, что лучше всего, чтобы он вступил в силу именно с 1 января 2024 года. В этом году призыв пройдет по прежним правилам. Этот год нужен для того, чтобы военные комиссариаты уточнили состав своего призывного ресурса, провели уточнение списков, пригласили потенциальных срочников и сверили их данные. Это вполне они могут сделать, и, по нашему мнению, они должны это сделать», — подчеркнул депутат.

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