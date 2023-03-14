0
0
4
НОВОСТИ

Устроившему теракт в Нью-Йорке Сайфулло Саипову предстоит пожизненное заключение

10:32 14.03.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Устроивший теракт в Нью-Йорке Сайфулло Саипов получит пожизненное заключение. В январе жюри присяжных признало уроженца Узбекистана виновным по 28 пунктам обвинения.

В их числе: убийство, покушение на убийство, а также оказание поддержки иностранной террористической организации.

В ближайшее время судья Южного округа Нью-Йорка должен огласить приговор.

31 октября 2017 года Саипов проехал на пикапе на высокой скорости по выделенной для велосипедистов полосе вдоль одной из улиц города на берегу реки Гудзон, давя всех, кто попадался ему на пути. В результате нападения, названного властями США терактом, погибли 8 человек, более 10 пострадали. Злоумышленник был ранен и арестован. Саипов признал, что действовал под влиянием идеологии террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 14.03.2023
Трамп, если станет президентом, определит помощь Киеву в зависимости от встречи с Путиным
0
94
10:05 14.03.2023
Киев активизировал работу диверсантов на сватовско-кременском направлении, сообщил Марочко
0
119
10:00 14.03.2023
Япония поддерживает стремление Австралии создать атомный подводный флот — премьер Кисида
0
127
09:32 14.03.2023
Потери подготовленных частей ВСУ вызывают сомнения в возможностях Киева наступать — WP
0
193
09:20 14.03.2023
В Сербии потребовали отставки министра, призвавшего к введению санкций против РФ
0
190
09:05 14.03.2023
Банки Кубы начали принимать карты платежной системы «Мир»
0
216
09:00 14.03.2023
РФ распространила в СБ ООН переписку по «Северным потокам»
0
245
22:40 13.03.2023
Подрыв Nord Stream мог быть операцией сил США - Джеффри Сакс
0
819
22:00 13.03.2023
ВСУ несут тяжелые потери в Артемовске из-за логистических проблем — WSJ
0
809
21:20 13.03.2023
Монахи Киево-Печерской лавры не выполнят предписание покинуть ее — настоятель
0
786

Возврат к списку