Устроившему теракт в Нью-Йорке Сайфулло Саипову предстоит пожизненное заключение

10:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Устроивший теракт в Нью-Йорке Сайфулло Саипов получит пожизненное заключение. В январе жюри присяжных признало уроженца Узбекистана виновным по 28 пунктам обвинения.

В их числе: убийство, покушение на убийство, а также оказание поддержки иностранной террористической организации.

В ближайшее время судья Южного округа Нью-Йорка должен огласить приговор.

31 октября 2017 года Саипов проехал на пикапе на высокой скорости по выделенной для велосипедистов полосе вдоль одной из улиц города на берегу реки Гудзон, давя всех, кто попадался ему на пути. В результате нападения, названного властями США терактом, погибли 8 человек, более 10 пострадали. Злоумышленник был ранен и арестован. Саипов признал, что действовал под влиянием идеологии террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Говорит Москва