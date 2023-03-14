В Москве выявили 1 411 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:05 14.03.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 411 против 1 699 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 447 914 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни за сутки возросло на 8 против 6 днем ранее, до 48 342. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 350, до 3 251 297.
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