В Москве выявили 1 411 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 411 против 1 699 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 447 914 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни за сутки возросло на 8 против 6 днем ранее, до 48 342. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 350, до 3 251 297.